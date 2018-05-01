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Курская область экспортирует зерно в 20 стран мира

Вчера, 08:19
Курская область экспортирует зерно в 20 стран мира
Выращенного в регионе зерна хватает не только курянам. На протяжении последних трех лет за пределы области ежегодно вывозится в среднем почти 2,5 млн тонн зерна. Курское зерно реализуется как в другие регионы России, так и на экспорт в более чем 20 стран мира. Основные его потребители в дальнем зарубежье - Египет, Алжир, Сирия, Саудовская Аравия, Иран.  В 2018 году прогнозируется, что за пределы региона вывезут около 3 млн тонн зерна, из которых экспорт превысит 1 млн тонн.

 

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