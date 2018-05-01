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Во Льгове приставу-мошеннице вынесли приговор

Вчера, 11:59
Во Льгове приставу-мошеннице вынесли приговор
Льговский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении пристава-исполнителя. Она признана виновной в мошенничестве, присвоении и служебном подлоге. Как рассказали в прокуратуре, с апреля 2016 по февраль 2017 подсудимая, используя свое служебное положение, принимала от должников деньги по квитанционной книжке. Полученные средства она не перечисляла на счет взыскателей, а тратила на личные нужды. Чтобы скрыть  это, льговский пристав в официальных документах указывала  меньшую сумму, чем фактически выплачивали должники. Так ей удалось похитить более 190 тыс. руб. Суд приговорил женщину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком – 3 года, а также к штрафу в 33 тысячи рублей. Кроме того она лишена права в течение 2 лет занимать должности на государственной и муниципальной службе.

 

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