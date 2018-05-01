В столкновении двух иномарок пострадала девушка

Накануне вечером в Курске на перекрестке улицы 50 лет Октября и Воротнего переулка столкнулись «Ауди A6» и «Хонда Аккорд». Водитель «Ауди» пересекал проезжую часть, когда в правый бок его машины врезался другой автомобиль, ехавший по главной дороге. Ранения получила девушка-пассажирка «Хонды». Перед перекрестком установлен светофор, и оба водители отрицают, что нарушили ПДД. Как сообщил старший инспектор по пропаганде УГИБДД по Курску Александр Мальцев, степень вины каждого участиника аварии определит полиция после расследования.



