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В столкновении двух иномарок пострадала девушка

Вчера, 12:05
В столкновении двух иномарок пострадала девушка
Накануне вечером в Курске на перекрестке улицы 50 лет Октября и Воротнего переулка столкнулись «Ауди A6» и «Хонда Аккорд». Водитель «Ауди» пересекал проезжую часть, когда в правый бок его машины врезался другой автомобиль, ехавший по главной дороге. Ранения получила девушка-пассажирка «Хонды». Перед перекрестком установлен светофор, и оба водители отрицают, что нарушили ПДД. Как сообщил старший инспектор по пропаганде УГИБДД по Курску Александр Мальцев, степень вины каждого участиника аварии определит полиция после расследования.

 

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