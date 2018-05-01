В Белгородской области задержали 10 тонн курской говядины

Курский предприниматель попал в поле зрения сотрудников Россельхознадзора в Белгородской области. В начале мая на федеральной трассе «Москва - Крым» в соседнем регионе задержали грузовик, перевозивший 10 тонн говядины. Транспортировка мяса происходила с нарушением температурного режима. Продукцию везли в неработающем рефрижераторе при температуре 18-200С. Помимо этого, выяснилось, что дата выработки, указанная в сопроводительных документах, не совпадает с датой выработки груза. Лабораторные исследования продукции не проводились. В итоге курскую говядину отправили обратно. А коллеги из Белгородской области предоставили курским инспекторам Россельхознадзора данные об административном правонарушении. Ведомство, рассмотрев материалы дела, привлекло ИП к административной ответственности в виде штрафа в 20 тысяч рублей.



