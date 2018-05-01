Жителям Сеймского округа вернут горячую воду

Специалисты курского филиала «Квадры» заявили о завершении гидравлических испытаний теплосетей в Сеймском округе. Как рассказали в компании, в ночь с 28 на 29 мая теплоэнергетики включили в работу ТЭЦ-1 и заполнили сетевой водой магистральные и внутриквартальные сети в Сеймском округе. Непосредственным подключением потребителей к системе горячего водоснабжения занимаются жилищные организации. За две недели теплоэнергетики испытали на прочность все трубопроводы, подключенные от ТЭЦ-1 и выполнили плановый ремонт генерирующего оборудования станции.



