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Жителям Сеймского округа вернут горячую воду

Вчера, 13:06
Жителям Сеймского округа вернут горячую воду
Специалисты курского филиала «Квадры» заявили о завершении гидравлических испытаний теплосетей в Сеймском округе. Как рассказали в компании, в ночь с 28 на 29 мая теплоэнергетики включили в работу ТЭЦ-1 и заполнили сетевой водой магистральные и внутриквартальные сети в Сеймском округе. Непосредственным подключением потребителей к системе горячего водоснабжения занимаются жилищные организации. За две недели теплоэнергетики испытали на прочность все трубопроводы, подключенные от ТЭЦ-1 и выполнили плановый ремонт генерирующего оборудования станции.

 

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