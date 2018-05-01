Ветеран Петр Михин стал почетным гражданином Курска

Депутаты городского Собрания на очередном заседании единогласно проголосовали за присвоение звания «Почетный гражданин Курска» участнику Курской битвы Петру Алексеевичу Михину. Ветеран около 30 лет возглавлял местный институт усовершенствования учителей, является членом Союза журналистов России, Курского городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, секции кавалеров ордена Александра Невского. Его имя занесено в энциклопедию «Лучшие люди России», он является лауреатом премии общественного признания «Курская антоновка». Петр Алексеевич – автор целого ряда книг о Великой Отечественной войне («Артиллеристы, Сталин дал приказ!», «Мы дрались с «Тиграми»», «Война, какой она была»). В 2010-м в Великобритании на английском языке вышла его работа «Guns Against the Reich» («Пушки против рейха». 97-летний Петр Алексеевич до сих пор ведет работу по патриотическому воспитанию молодежи.



