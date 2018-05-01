В Зеленом марафоне «Бегущие сердца» в Воронеже, Орле и Тамбове приняло участие около 4 тысяч человек

29 мая 2018 года, г. Воронеж. Более 4 тысяч человек в Воронеже, Орле и Тамбове зарегистрировались для участия в седьмом по счету Зеленом марафоне Сбербанка. А непосредственно на старт вышли 2088 участников.

– Зеленый марафон – это отличная возможность зарядиться энергией, отдохнуть, почувствовать вкус жизни. Занимаясь спортом, общаясь на свежем воздухе, мы получаем дополнительный импульс, который затем помогает в работе, – подчеркнул исполняющий обязанности Председателя Центрально-Черноземного банка Александр Закурдаев. – Приятно, что вместе с нами в этом замечательном мероприятии принимают участие наши клиенты и партнеры.

- Это корпоративный праздник, направленный на создание хорошей атмосферы, на улучшение корпоративной культуры, на улучшение вообще культуры в стране. Не надо бояться замахиваться на большие цели, - сказал Председатель Оргкомитета Зеленого марафона «Бегущие сердца» в Центральном Черноземье, заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Алексей Коломыцев. – Дети, которые сегодня пришли на Зеленый марафон - это наше будущее. Они будут делать нашу страну дальше. Сейчас самое главное - создать экосистему, в которой они будут расти, будут получать свои знания, навыки и правильное воспитание.

Теперь – о героях Зеленого марафона «Бегущие сердца». В мужском забеге в Воронеже уверенную победу одержал воспитанник ростовской школы легкой атлетики Евгений Егоров, который последние два года живет и работает в столице Черноземья. Кстати, днем ранее триумфатор Зеленого марафона «Бегущие сердца» финишировал вторым в престижной 10-километровой гонке по набережной Воронежского водохранилища.

– Честно признаюсь, что рассчитывал занять первое место, – поделился он. – К счастью, многие сильные воронежские бегуны сегодня отсутствовали, поэтому конкуренция была не столь высокой. Спасибо соперникам – они задали хороший темп на первой половине дистанции, после чего я переключился, вышел вперед и убежал от преследователей. Последние лет семь не занимаюсь профессионально легкой атлетикой, но форму стараюсь поддерживать по мере возможности.

Среди женщин вне конкуренции оказалась Юлия Рыжанкова с результатом 14 мин. 5,4 сек.

- Это очень доброе, теплое, душевное мероприятие, которое интересно и нам, и детям, – поделилась впечатлениями победительница. - Каждый год мы приезжаем на Зеленый марафон с семьей, видимся с друзьями - это интересный уикенд. Дистанция быстрая, и трасса очень хорошая. Вообще я «ориентировщик», а в забегах участвую не так давно. В этом году выполнила норматив мастера спорта по легкой атлетике.

В мужском забеге в Тамбове первым к финишу с результатом 14:32,0 мин. пришел студент Медицинского института Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина Картик Каркера. Индийский спортсмен в 2017 году был вторым на этой дистанции, а сейчас добился абсолютного результата, установив личный рекорд. В женской номинации «золото» Зеленого марафона в Тамбове – у Алины Савинковой (15:22,0). В Орле победителями стали Тимофей Голоктионов (КМС, призер первенства России по кроссу, член сборной РФ по легкой атлетике) и Надежда Орлова (мастер спорта по спортивному ориентированию).

Помимо основного забега в Воронеже состоялись детские «Веселые старты» и соревнования роллеров. Но Зеленый марафон – это не просто спорт, ведь в рамках мероприятия уже традиционно по всей стране проходят социальные акции. Перед началом церемонии награждения победителей в столице Черноземья и.о. Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Александр Закурдаев вручил главному врачу Воронежской областной детской клинической больницы №2 Сергею Авдееву сертификат. В рамках Зеленого марафона «Бегущие сердца» была оказана помощь отделению паллиативной помощи данного медучреждения.

Затем состоялось награждение победителей и призеров. Мероприятие получилось массовым, веселым и интересным. Каждый мог найти себе дело по душе. Для ребят работала зона с батутами и различными играми, взрослых развлекали артисты со сцены, в том числе и детские коллективы. Проводились увлекательные конкурсы. А тех, кто проголодался, аппетитными ароматами звала полевая кухня.







