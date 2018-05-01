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24-летний железногорец разбился, выпав с шестого этажа

Вчера, 17:02
24-летний железногорец разбился, выпав с шестого этажа
В Железногорске расследуют гибель 24-летнего парня, выпавшего с шестого этажа, - сообщает "Эхо недели". Погибшего обнаружили прохожие в 4 часа утра возле дома на ул.Молодежная. Как рассказали представители следственных органов, приехавшие на место происшествия полицейские заметили, что один балкон на шестом этаже не остеклен. Оттуда и решили начать расследование по установлению личности погибшего. Они позвонили в квартиру, но дверь никто не открыл. Нашли хозяина жилища, однако изнутри в замочную скважину был вставлен ключ, поэтому в итоге дверь пришлось вскрывать. В квартире горел свет, работал телевизор, никаких следов борьбы не было. Известно, что молодой человек работал в торговой сфере, проживал на съемной квартире один. Сейчас следствие ведет проверку. 

 

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