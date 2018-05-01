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На вооружение огнеборцев поступили новые дыхательные аппараты

Вчера, 08:15
На вооружение огнеборцев поступили новые дыхательные аппараты
Противопожарная служба Курской области закупила 90 дыхательных аппаратов «Омега». Это одна из современных разработок на отечественном рынке средств индивидуальной защиты. Приборы используются для защиты дыхательных органов и зрения человека от вредного воздействия токсичной и задымленной газовой среды во время тушения пожаров и аварийно-спасательных работ в зданиях и на производственных объектах. Аппараты поступили в пожарные части восьми районов, в том числе Золотухинского, Обоянского,  Фатежского.  Технические и эксплуатационные характеристики приборов позволяют проводить спасание в непригодной для дыхания среде более оперативно и без оказания вредного воздействия на пожарных - сообщили в МЧС.

 

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