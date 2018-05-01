Аферист под видом ремонтника выманил у курянки 25 тысяч

Полиция Курска установила подозреваемого в мошенничестве, совершенном под предлогом оказания услуг. В 2016 году женщина нашла объявление о проведении ремонтных работ. Мастер, приехавший осмотреть квартиру, сообщил, что берется за объект, но ему необходима предоплата. Курянка передала ему 25 тысяч рублей. После этого начало ремонта под различными предлогами постоянно отодвигалось, а после мастер исчез, отключив мобильные телефоны. Оперативники установили личность злоумышленника. Полицейским стало известно, что мужчина мог выехать за пределы региона. Информацию направили в соседние области. Сейчас подозреваемый находится под арестом в Белгороде. Там его задержали за аналогичное преступление. Ранее злоумышленник уже был судим за мошенничество. Полицейские выясняют, имеются ли другие потерпевшие. Возбуждено уголовное дело.



