поиск по сайту
 

Аферист под видом ремонтника выманил у курянки 25 тысяч

Вчера, 08:03
Аферист под видом ремонтника выманил у курянки 25 тысяч
Полиция Курска установила подозреваемого в мошенничестве, совершенном под предлогом оказания услуг. В 2016 году женщина нашла объявление о проведении ремонтных работ. Мастер, приехавший осмотреть квартиру, сообщил, что берется за объект, но ему необходима предоплата. Курянка передала ему 25 тысяч рублей. После этого начало ремонта под различными предлогами постоянно отодвигалось, а после мастер исчез, отключив мобильные телефоны. Оперативники установили личность злоумышленника. Полицейским стало известно, что мужчина мог выехать за пределы региона. Информацию направили в соседние области. Сейчас подозреваемый находится под арестом в Белгороде. Там его задержали за аналогичное преступление. Ранее злоумышленник уже был судим за мошенничество. Полицейские выясняют, имеются ли другие потерпевшие. Возбуждено уголовное дело.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама