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Благоустройство дворов и скверов планируют завершить к осени

Вчера, 08:02
Благоустройство дворов и скверов планируют завершить к осени
В Курской области продолжается реализация программы благоустройства общественных территорий. В лидерах, как и в прошлом году, числится поселок Тим, где все подготовительные этапы завершены, и работа по благоустройству уже идет. В отстающих - Курск, Железногорск и Суджанский район. Губернатор потребовал от муниципалов, оказавшихся в аутсайдерах, ускорить темпы реализации программы благоустройства дворов и общественных территорий. Напомним, всего в 2018-м в Курской области планируют привести в порядок 206 дворов и 92 общественных пространства в 76 муниципалитетах. На это направят 274 миллиона рублей. Все работы рассчитывают завершить к 1 сентября.

 

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