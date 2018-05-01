К следующей зиме на курорте «Роза Хутор» заработает новый подъемник
Сегодня, 06:11
К зиме следующего года руководство горнолыжного курорта «Роза
Хутор» планирует запустить на южном склоне горы Аибга новую канатную
дорогу. Это будет более современный подъемник – гондольного типа. Его
длина составит 200 метров, вместимость – 10 посадочных мест.
Трассы «Роза Хутор» не пустуют ни зимой, ни летом – на них всегда
множество любителей активных видов отдыха: горнолыжных спусков, пеших
или велосипедных прогулок. Поэтому задачу уменьшения очередей
гендиректор курорта Сергей Бачин, как, впрочем, и все сотрудники
курорта, считает приоритетной:
«Мы сосредоточены на том, чтобы совершенствовать сервис и имеющуюся на
курорте инфраструктуру, наша главная задача – обеспечить для туристов
максимальный комфорт. Появление новой канатной дороги сделает отдых
туристов и гостей гораздо более удобным».
Пока на южном склоне действует подъемник «Эдельвейс» - кресельного типа,
но его явно недостаточно. Запуск новой трассы повысит пропускную
способность подъемников «Роза Хутор» на 2400 человек в час. Новая
канатка также будет подниматься до Роза Пик – самой высокой точки
курорта, на высоте 2320 метров. Подъемник обошелся «Роза Хутор» в
серьезную сумму – миллиард рублей, его производитель –
австрийско-швейцарская компания «Доппельмайер».