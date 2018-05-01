поиск по сайту
 

К следующей зиме на курорте «Роза Хутор» заработает новый подъемник

Сегодня, 06:11
К следующей зиме на курорте «Роза Хутор» заработает новый подъемник
К зиме следующего года руководство горнолыжного курорта «Роза Хутор» планирует запустить на южном склоне горы Аибга новую канатную дорогу. Это будет более современный подъемник – гондольного типа. Его длина составит 200 метров, вместимость – 10 посадочных мест.
Трассы «Роза Хутор» не пустуют ни зимой, ни летом – на них всегда множество любителей активных видов отдыха: горнолыжных спусков, пеших или велосипедных прогулок. Поэтому задачу уменьшения очередей гендиректор курорта Сергей Бачин, как, впрочем, и все сотрудники курорта, считает приоритетной: «Мы сосредоточены на том, чтобы совершенствовать сервис и имеющуюся на курорте инфраструктуру, наша главная задача – обеспечить для туристов максимальный комфорт. Появление новой канатной дороги сделает отдых туристов и гостей гораздо более удобным».
Пока на южном склоне действует подъемник «Эдельвейс» - кресельного типа, но его явно недостаточно. Запуск новой трассы повысит пропускную способность подъемников «Роза Хутор» на 2400 человек в час. Новая канатка также будет подниматься до Роза Пик – самой высокой точки курорта, на высоте 2320 метров. Подъемник  обошелся «Роза Хутор» в серьезную сумму – миллиард рублей, его производитель – австрийско-швейцарская компания «Доппельмайер».

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама