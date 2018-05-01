К следующей зиме на курорте «Роза Хутор» заработает новый подъемник

К зиме следующего года руководство горнолыжного курорта «Роза Хутор» планирует запустить на южном склоне горы Аибга новую канатную дорогу. Это будет более современный подъемник – гондольного типа. Его длина составит 200 метров, вместимость – 10 посадочных мест.

Трассы «Роза Хутор» не пустуют ни зимой, ни летом – на них всегда множество любителей активных видов отдыха: горнолыжных спусков, пеших или велосипедных прогулок. Поэтому задачу уменьшения очередей гендиректор курорта Сергей Бачин, как, впрочем, и все сотрудники курорта, считает приоритетной : «Мы сосредоточены на том, чтобы совершенствовать сервис и имеющуюся на курорте инфраструктуру, наша главная задача – обеспечить для туристов максимальный комфорт. Появление новой канатной дороги сделает отдых туристов и гостей гораздо более удобным».