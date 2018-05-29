Специалисты МРСК Центра в преддверии летних каникул провели в школах ЦФО более тысячи занятий по электробезопасности

ПАО «МРСК Центра» проводит масштабную системную работу по профилактике детского электротравматизма. Компания реализует для детей и подростков в регионах своей операционной ответственности (11 субъектов Центрального федерального округа) комплекс информационных и разъяснительных мероприятий по вопросам электробезопасности. В канун школьных каникул, когда ребята значительную часть времени проводят без контроля со стороны взрослых, МРСК Центра активизирует эту деятельность.

Одним из наиболее эффективных ее направлений являются уроки электробезопасности, которые энергетики проводят в школах. Они знакомят учащихся с правилами поведения вблизи энергообъектов и обращения с электроприборами в быту, разъясняют им значение установленных на электрооборудовании предупреждающих знаков и плакатов безопасности, демонстрируют приемы оказания первой помощи пострадавшему от воздействия электрического тока. Всего в преддверии лета специалисты МРСК Центра организовали более тысячи таких занятий. Их участниками стали свыше 20 тысяч ребят из более чем пятиста учебных заведений Центральной России,.

В общей сложности в течение 2018 года в МРСК Центра планируют провести около четырех тысяч уроков электробезопасности, в которых, как ожидается, примут участие около 70 тысяч школьников.

Используют энергетики для разъяснительной работы и другие форматы и площадки. Брянский филиал МРСК Центра организовал трансляцию роликов по профилактике детского травматизма в лечебных заведениях Брянской области. В кинотеатрах региона перед началом кинофильмов демонстрируются ролики победителей областного конкурса для школьников «Мультики про электричество», проведенного Брянскэнерго в 2017 году.

Специалисты тверского филиала компании проводили уроки по электробезопасности для детей и родителей на площадке «Безопасное электричество», развернутой ими на прошедшем в мае в Твери ежегодном областном фестивале благотворительности и волонтерства «Площадь добра». А их коллеги из филиала «Ярэнерго» совместно с Департаментом образования Ярославской области организовали региональный детский творческий конкурс «Безопасное электричество», в рамках которого ребятам было предложено раскрыть тему опасности электрического тока и отразить главные принципы безопасного обращения с ним.

Большое количество мероприятий по профилактике детского электротравматизма энергетики проведут ко Дню Защиты детей. Филиал «Брянскэнерго» 1 июня организует в Брянске детский праздник, который включает в себя конкурс рисунков на асфальте и викторину на тему электробезопасности. Тематический праздник «Электричество – твой друг» организуют специалисты «Липецкэнерго». А работники Белгородэнерго проведут «веселое» занятие с фокусниками, играми, аниматорами и конкурсами для воспитанников Областного социально-реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями.

Профилактическая работа продолжится и в летние месяцы. Специалисты филиалов МРСК Центра будут проводить тематические занятия, мастер-классы, конкурсы и игры в загородных и пришкольных детских лагерях. В ряде случае мероприятия организуются в сотрудничестве с представителями региональных властей и силовых ведомств. Так, работники филиала «Костромаэнерго» планируют проводить в пришкольных и загородных лагерях своего региона маршрутные игры по безопасности совместно с ГУ МЧС России и УМВД России по Костромской области, Костромским областным отделением Всероссийского добровольного пожарного общества, ФГКУ «Служба спасения, ГО и ЧС» по Костромской области и государственной инспекцией по маломерным судам. В общей сложности костромские энергетики планируют провести порядка 20 таких мероприятий.



