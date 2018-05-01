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Сотрудникам сахарного завода задолжали более 6 миллионов рублей

Вчера, 11:30
Сотрудникам сахарного завода задолжали более 6 миллионов рублей
В прокуратуру Беловского района обратились работники сахарного комбината с заявлением о нарушении их трудовых прав. На предприятии образовалась задолженность по зарплате, она превысила 6 миллионов рублей. Вознаграждение за труд не получили 357 работников. Прокурор потребовал у руководителя предприятия устранить нарушения. Как сообщили в надзорном ведомстве, права работников восстановлены. Задолженность по зарплате полностью погашена.
Руководитель сахарного комбината привлечен к административной ответственности в виде штрафа в 10 тысяч рублей.

 

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