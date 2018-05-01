На окраине Курска велосипедист попал под колёса «девятки»

С наступлением тепла ежедневно в сводках Госавтоинспекции постоянно фигурируют аварии с участием велосипедистов. Одна такая произошла днем 29 мая на окраине Курска. В поселке Аккумулятор водитель ВАЗовской «девятки» допустил наезд на 57-летнего велосипедиста. Он двигался в попутном направлении, пытался перестроиться во второю полосу движения и угодил под колеса автомобиля. В результате ДТП велосипедиста с ранением доставили в 4-ю городскую больницу.



