Фильмы курских детей оценят в столице

Сегодня в 13-00 в здании областного киновидеофонда начнется прямая трансляция церемонии объявления победителей Конкурса «КиноЛетопись: дети». Это часть проекта «КиноДетство. РФ».

Уникальный проект «КиноДетство. РФ» стартовал в начале 2018 года. Его цель - в создании сети детских КиноКлубов в 50-ти малых городах. В нее входят кинотеатры и библиотеки, где поочередно проходят мероприятия для детской аудитории. Среди них: кинопоказы и творческие мастерские, онлайн-мастер-классы и вебинары, общение детей с кинематографистами в прямом эфире в режиме «Телемост».

В«Курскоблкиновидеофонд» выступил как создатель познавательных видеофильмов о режиссерах детского и юношеского кино. Среди имен, о которых рассказали курские специалисты – Станислав Ростокий («Белый Бим Черное ухо», «А зори здесь тихие»), Леонид Нечаев («Про Красную Шапочку», «Приключения Буратино»), Ролан Быков («Чучело», «Айболит-66»), Александр Роу («Морозко», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Финист — Ясный Сокол»), мультипликатор Юрий Норштейн («Ежик в тумане», «Сказка сказок»).

Средняя продолжительность фильмов – 5-10 минут. Один из них был создан в современной форме видеоблога. Съемки проходили в реставрационном и фильмопроверочном помещении кинофонда с использованием компьютерной инфографики. Благодаря проделанной работе о советских режиссерах в рассказах курских авторов узнали дети всей страны.

Курские ребята – юные режиссеры – также приняли участие в этом проекте. Так, на конкурс видеоработ «КиноЛетопись» были присланы два фильма от юных курян об их родном крае. Один из них – мультипликационный фильм, созданный в технике кукольной и пластилиновой анимации. Его авторы – учащиеся центра детской анимации в Железногорске. Второй видеофильм рассказывает о памятных датах и подвигах жителей одного из районов Курской области во время Великой Отечественной войны.



