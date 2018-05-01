В Медвенском районе виновнику ДТП с тремя погибшими вынесли приговор

Медвенский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего гражданина Украины. Он признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть более 2 лиц.

Как уточнили в прокуратуре, речь идет о ДТП, которое произошло ранним утром 10 января 2018 года. Микроавтобус "Мерседес" двигался по автодороге М2 "Крым". В салоне находились 8 пассажиров. Водитель не учел погодные условия, следуя по обледеневшей дороге со скоростью 80-90 км/ч. Не справившись с управлением, он вылетел в кювет. В результате ДТП 3 пассажира погибли, еще двое получили тяжелые травмы.

Суд приговорил виновника ДТП к 3 годам в колонии-поселении с лишением права в течение 2 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.