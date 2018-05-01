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Курянин сообщил о заминировании многоэтажки ради встречи с бывшей женой

Вчера, 15:08
Курянин сообщил о заминировании многоэтажки ради встречи с бывшей женой
37-летний житель Курчатова получил год ограничения свободы за ложное сообщение о готовящемся взрыве в жилом доме - сообщили в прокуратуре. Идея пришла мужчине в голову, когда тот был пьян. После звонка он пришел к месту, где якобы должен произойти взрыв, чтобы посмотреть, как спасательные службы отреагировали на его заявление. Когда выяснилось, что сообщение было ложным, полицейские вычислили звонившего по номеру телефона и задержали. На допросе мужчина пояснил, что сообщил о взрыве, чтобы встретиться с бывшей супругой, которая работала в организации, расположенной в этом доме. По его мнению, женщина, узнав о происшествии, тоже придет посмотреть на работу спецслужб.

 

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