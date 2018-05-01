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В Курске день отказа от курения отметят марафоном и флешмобом

Вчера, 18:00
В Курске день отказа от курения отметят марафоном и флешмобом
Завтра Всемирный день без табака. В Курске его отметят марафоном и флешмобом. В 15 часов на Красной площади состоится акция «Встречаем лето без сигареты». Участниками марафона «Вместе — за некурящий город» станут студенты и школьники. Курянам обещают флешмоб «Антитабачный десант», показательные выступления спортсменов и творческих коллективов, выставку авиамоделей. На площади будет работать медицинская площадка с проведением экспресс-диагностики всем желающим.

 

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