В Курске день отказа от курения отметят марафоном и флешмобом

Завтра Всемирный день без табака. В Курске его отметят марафоном и флешмобом. В 15 часов на Красной площади состоится акция «Встречаем лето без сигареты». Участниками марафона «Вместе — за некурящий город» станут студенты и школьники. Курянам обещают флешмоб «Антитабачный десант», показательные выступления спортсменов и творческих коллективов, выставку авиамоделей. На площади будет работать медицинская площадка с проведением экспресс-диагностики всем желающим.