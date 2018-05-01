В Железногорске подрядчик приступил к строительству школы до проведения аукциона

Нарушения антимонопольного законодательства обнаружила комиссия Курского УФАС при выборе организации для строительства школы в Железногорске. Муниципальный заказчик объявил аукцион - поиск желающих построить здание школы №13, начальная цена контракта - более 650 миллионов рублей. Поступила всего одна заявка - от фирмы «СтройМастерЛюкс», с ней и решили заключить контракт. Однако выяснилось, что эта компания уже приступила к работам: на момент проведения конкурса на земельном участке она уже вырыла котлован, возводила фундамент и совершала прочие строительные работы на сумму свыше 9,5 млн. рублей. Антимонопольщиков такая ситуация заставила предположить, что победитель торгов был определен заранее, а это расценивается как соглашение, которое повлекло за собой ограничение конкуренции. В результат аукцион аннулировали. Виновных в нарушении антиконкурентного соглашения ожидает административная ответственность в виде штрафа до 15% годовой выручки компании, либо дисквалификация для должностных лиц.