Лагеря готовы к встрече школьников

Летние лагеря региона готовы принимать отдыхающих. 1 июня стартуют первые смены. Планируется, что за сезон там отдохнут почти 40 тысяч школьников. Для них подготовлено около 50 профильных программ - от творчества и спорта до высоких технологий и робототехники. Если отправить ребенка в оздоровительный центр родители решили лишь сейчас, то это можно будет сделать только за собственный счет. Смена в лагере будут стоить в среднем 14 тысяч рублей. Отдых в санатории - порядка 20 тысяч. Бюджетных путевок практически не осталось. В первую очередь их выделяли детям-сиротам, детям из многодетных семей и детям, оставшимся без попечения родителей.