поиск по сайту
 

Лагеря готовы к встрече школьников

Сегодня, 08:10
Лагеря готовы к встрече школьников
Летние лагеря региона готовы принимать отдыхающих. 1 июня стартуют первые смены. Планируется, что за сезон там отдохнут почти 40 тысяч школьников. Для них подготовлено около 50 профильных программ - от творчества и спорта до высоких технологий и робототехники. Если отправить ребенка в оздоровительный центр родители решили лишь сейчас, то это можно будет сделать только за собственный счет. Смена в лагере будут стоить в среднем 14 тысяч рублей. Отдых в санатории - порядка 20 тысяч. Бюджетных путевок практически не осталось. В первую очередь их выделяли детям-сиротам, детям из многодетных семей и  детям, оставшимся без попечения родителей. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама