поиск по сайту
 

Все пляжи Курской области готовы к купальному сезону

Сегодня, 08:02
Все пляжи Курской области готовы к купальному сезону
В Курске готовятся к открытию купального сезона. В регионе оборудовали 58 мест для отдыха. Восемь из них - в Курске. Проверку инспекторов прошли все официальные пляжи. Дно расчистили. Мусор, стекло и водоросли убрали. Для детей оборудовали специальную зону, установили буйки. Безопасный отдых обеспечат спасатели. Но только в специально оборудованных местах. Напомним, в прошлом году трагедии на воде унесли жизни 22 курян. Их причина чаще всего – алкоголь. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама