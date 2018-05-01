Все пляжи Курской области готовы к купальному сезону

В Курске готовятся к открытию купального сезона. В регионе оборудовали 58 мест для отдыха. Восемь из них - в Курске. Проверку инспекторов прошли все официальные пляжи. Дно расчистили. Мусор, стекло и водоросли убрали. Для детей оборудовали специальную зону, установили буйки. Безопасный отдых обеспечат спасатели. Но только в специально оборудованных местах. Напомним, в прошлом году трагедии на воде унесли жизни 22 курян. Их причина чаще всего – алкоголь.