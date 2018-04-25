Владелец «Торпедо» Роман Авдеев пообещал отстроить новый современный стадион

Владелец футбольного клуба «Торпедо» и «Московского кредитного банка» бизнесмен Роман Авдеев рассказал, как дальше будет развиваться футбольный клуб и о том, как стал болельщиком.

Ранее Роман Авдеев уже отвечал на подобные вопросы, но по причине вновь возникших, решил дать более содержательный ответ. Болельщиком «Торпедо» он стал, ранее не имея до этого вида спорта никакого отношения. В момент обсуждения реконструкции стадиона, бизнесмен спросил о том, где играет футбольная команда и был очень удивлен тому, что «Торпедо» играет везде, но только не на арене Стрельцова. По мнению Авдеева, такое положение вещей не является правильным – что команда играет не на родном стадионе. Владелец клуба побывал на территории спортивного комплекса и отметил благоприятную атмосферу, сходил на матч. И так стал болельщиком «Торпедо». Предприниматель также заверил, что новый современный стадион будет построен, информирует«Соловей.Инфо».

Что касается, по мнению самого Авдеева, наиболее важного вопроса о том, по какому пути пойдет клуб, то здесь он отмечает, что «Торпедо» - особая команда, как с точки зрения болельщиков, так и остальных. Основная цель, стоящая перед бизнесменом, - создание сильного московского клуба, который будет сориентирован на воспитанников собственной спортивной школы, с гордостью носящих на футболке букву «Т». Однако стоит понимать, что этот путь не из коротких, уточняет Роман. По словам владельца, на данный момент перед командой «Торпедо» стоит выход в ФНЛ по результатам следующего сезона, а для этого нужно укрепить состав и в первую очередь за счет работяг, игроков с опытом, чем и занимаются помощники бизнесмена.

Команда должна одержать победу, а для этого им необходимы соответствующие условия, которые каждый со своей стороны должен создать.