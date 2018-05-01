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Курская таможня обнаружила почти 4 тонны лишних гербицидов

Сегодня, 12:10
Курская таможня обнаружила почти 4 тонны лишних гербицидов
В пункт пропуска Крупец Курской таможни с территории Украины прибыл автомобиль Volvo с полуприцепом, в котором находился товар – 13 тонн гербицидов, произведенных в Венгрии. После проверки сопроводительных документов сотрудники ведомства решили провести  досмотр с полным взвешиванием товара. Оказалось, что вес гербицидов превышает на 3,7 тонны вес товара, заявленный в документах. Представитель транспортной компании разницу в весе объяснить не смог. Нарушителю грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей и возможная конфискация лишнего товара.

 

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