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"Тосно": Сыграть за Суперкубок с "Локомотивом" должен "Авангард"

Сегодня, 12:36
Исполнительный директор «Тосно» из Ленинградской области Леонид Хоменко подтвердил, что клуб не прошел процедуру лицензирования для участия в предстоящем сезоне ФНЛ по финансовому критерию. "Хотя есть еще время до 5 июня, возможно, мы ее получим. А если нет – лишимся профессионального статуса и будем играть на первенстве водокачки", - сказал Хоменко. Функционер также заявил, что вместо команды из Ленинградской области в матче за Суперкубок России с московским «Локомотивом» должен сыграть курский «Авангард». "Есть разная информация на этот счёт. Но лично для меня – если не мы должны играть за Суперкубок, то курский «Авангард». Если будет не так, и спортивный принцип напрочь отсутствует, то с «Локомотивом» пусть хоть «Барселона» играет", - сообщил представитель "Тосно".
 
 

Источник: sportbox.ru

 

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