"Тосно": Сыграть за Суперкубок с "Локомотивом" должен "Авангард"

Исполнительный директор «Тосно» из Ленинградской области Леонид Хоменко подтвердил, что клуб не прошел процедуру лицензирования для участия в предстоящем сезоне ФНЛ по финансовому критерию. "Хотя есть еще время до 5 июня, возможно, мы ее получим. А если нет – лишимся профессионального статуса и будем играть на первенстве водокачки", - сказал Хоменко. Функционер также заявил, что вместо команды из Ленинградской области в матче за Суперкубок России с московским «Локомотивом» должен сыграть курский «Авангард». "Есть разная информация на этот счёт. Но лично для меня – если не мы должны играть за Суперкубок, то курский «Авангард». Если будет не так, и спортивный принцип напрочь отсутствует, то с «Локомотивом» пусть хоть «Барселона» играет", - сообщил представитель "Тосно".



Источник: sportbox.ru

