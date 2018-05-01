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Лето в Курской области начнется с заморозков

Сегодня, 12:45
Лето в Курской области начнется с заморозков
Лето в Курской области начнется с заморозков. МЧС распространило предупреждение: по прогнозу синоптиков на территории региона ночью 1 и 2 июня местами ожидается опасное агрометеорологическое явление  - заморозки на почве до 1 градуса.

 

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