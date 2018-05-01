Курян приглашают отметить День защиты детей на Театральной площади

1 июня на Театральной площади Курска состоится праздник для детей и взрослых. В программе - работа городских проектов «Русь мастеровая» и «Мир кукол». Все желающие смогут принять участие в мастер-классах, увлекательной лотерее с розыгрышем изделий от мастеров, посмотреть выставку работ мастеров-кукольников и концерт детских творческих коллективов и солистов «Руси». Начало в 17 часов.

Мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей 1 июня:

10.30, детская площадка перед областным Дворцом молодёжи – окружной праздник.

10.30, ул. Сумская, 14 – городской праздник «Планета детства».

11.00, ул. Перекальского, 1-а – городской праздник «Улыбки детей – счастье людей».

11.00, ул. Союзная, 26 – праздничное мероприятие «Дети Солнца».

11.00, ул. Пучковка, 51 – конкурсно-развлекательная программа «Волшебный мир детства».

11.00, пр-д Сергеева, 18 – праздник «Пусть детство звонкое смеётся».

11.00, Центральная городская детская библиотека – тематическая программа «Детство – это смех и радость».

11.00, центр досуга «Спутник» - конкурсно-развлекательная программа «Это лето – праздник детства, солнца, света».

11.00, центр досуга «Ассоль» - открытие кинофестиваля «Ура! Каникулы!».

11.00, центр досуга «Сказка» - концертно-развлекательная программа «Праздник солнечного лета».

11.30, областной перинатальный центр – торжественное вручение свидетельств о рождении детей и подарков молодым родителям.

14.00, Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей – благотворительная акция «Дарите радость детям!».

15.00, парк им. 50-летия ВЛКСМ – краеведческая интеллектуально-развлекательная игра «Листая прошлого страницы».

15.00, площадка перед «Социальной гостиной» - праздничное мероприятие.

16.00, библиотека № 6 – заседание клуба молодых мам; 17.00 – тематическая программа «Дружат дети всей Земли».

16.30, парк Героев Гражданской войны – открытие сезона интерактивных площадок для семей с детьми «Лето в городе».

17.00, Театральная площадь – праздничная программа.

17.00, площадка перед ГКЦ «Лира» - праздничная программа «Солнечная страна».

17.00, площадка перед центром досуга «Родина» - развлекательная шоу-программа.

2 июня, 13.00, ТРЦ «Central Park» - семейный праздник «Крепка семья – крепка держава».