Вместо «Саратовских авиалиний» доставлять курян в Крым будет «Руслайн»

В расписании курского аэропорта произошли изменения. Ранее значилось, что полеты из Курска в Симферополь будут выполнять «Саратовские авиалинии». Но уже тогда в кассах советовали не спешить с покупкой билетов в Крым. Как выяснилось, не зря. Стало известно, что компания «Саратовские авиалинии» прекратила свою деятельность. Федеральное агентство воздушного транспорта аннулировало сертификат эксплуатанта авиаперевозчика с 31 мая. В расписании, опубликованном на сайте курского аэропорта, сообщается, что полеты в Симферополь из Курска стартуют с 24 июня. На отдых в Крым курян будет возить борт авиакомпании «Руслайн». Самолет этого же перевозчика с 10 июня будет летать из Курска в Анапу.