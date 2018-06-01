Маленьких курян с пороком сердца осмотрит столичный кардиохирург

Сегодня, в День защиты детей, в Курске проведет прием кардиохирург научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева профессор Михаил Зеленикин. Он примет около 80 маленьких пациентов с врожденными пороками сердца для консультирования, направления их на операции в научный центр, а также оценит здоровье ребят, которые уже прошли лечение в кардиоцентре. Прием состоится в консультативной поликлинике областной детской клинической больницы.



