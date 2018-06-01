поиск по сайту
 

Маленьких курян с пороком сердца осмотрит столичный кардиохирург

Сегодня, 08:09
Маленьких курян с пороком сердца осмотрит столичный кардиохирург
Сегодня, в День защиты детей, в Курске проведет прием кардиохирург научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева профессор Михаил Зеленикин. Он примет около 80 маленьких пациентов с врожденными пороками сердца для консультирования, направления их на операции в научный центр, а также оценит здоровье ребят, которые уже прошли лечение в кардиоцентре. Прием состоится в консультативной поликлинике областной детской клинической больницы.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама