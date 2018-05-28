Сегодня под Курском открывается фестиваль «Соловьиная трель»

Сегодня в Курчатовском районе открывается фестиваль «Соловьиная трель». Он продлится до 3 июня. Играть здесь будут фолк, джаз, кантри, бард-рок. Для этого организуют две площадки: главная сцена под парашютом — молодежное направление, и малая сцена «Струны души», где прозвучит классическая авторская песня. В этом году приедут гости из дальнего зарубежья — Чехии, Польши, США, Украины, Белоруссии. В списке несколько десятков приглашенных музыкантов, подтвердивших свое участие. Помимо музыки, в программе катание на воздушном шаре. На главной сцене пройдут занятия йогой на природе. Реконструкторы устроят бои на мечах, для участия в них приедут 7 клубов из 6 городов.











