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Сегодня под Курском открывается фестиваль «Соловьиная трель»

Сегодня, 08:06
Сегодня под Курском открывается фестиваль «Соловьиная трель»
Сегодня в Курчатовском районе открывается фестиваль «Соловьиная трель». Он продлится до 3 июня. Играть здесь будут фолк, джаз, кантри, бард-рок. Для этого организуют  две площадки: главная сцена под парашютом —  молодежное направление, и малая сцена «Струны души», где прозвучит классическая авторская песня. В этом году приедут гости из дальнего зарубежья —  Чехии, Польши, США, Украины, Белоруссии. В списке несколько десятков приглашенных музыкантов, подтвердивших свое участие. Помимо музыки, в программе катание на воздушном шаре. На главной сцене пройдут занятия йогой на природе. Реконструкторы устроят бои на мечах, для участия в них приедут 7 клубов из 6 городов. 

 

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