В Курске расскажут легенды про здание ФСБ

В Курске продолжается проект «Легенды старого дома». На этот раз всех желающих ждут сегодня у здания по адресу улица Добролюбова, 5. Сейчас там располагается региональное управление ФСБ. А когда-то оно принадлежало железнодорожному управлению, именно там работал чертежником Казимир Малевич. Начало экскурсии — в 11.00. Здание по улице Добролюбова, 5 было построено в 1902 году. После революции здесь размещалась железнодорожная школа № 39, средняя школа № 4, впоследствии – управления НКВД и КГБ. С 1995 года по настоящее время располагается располагается Управление Федеральной службы безопасности России по Курской области.

В программе - передвижная выставка Музея железнодорожного транспорта, творческие задания. Представители Курского железнодорожного техникума расскажут о деятельности управления МКВ железной дороги, а курский галерист и краевед Олег Радин — о работе Малевича в управлении МКВ железной дороги и его дальнейшей судьбе.



