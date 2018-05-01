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В Воронеже стартовала система безналичной оплаты проезда в автобусах «Воронежпассажиртранс»

Сегодня, 17:23
В Воронеже стартовала система безналичной оплаты проезда в автобусах «Воронежпассажиртранс»
В столице Черноземья официально запущена система безналичной оплаты проезда на всех автобусах МКП МТК «Воронежпассажиртранс». 
В торжественном мероприятии по случаю старта проекта приняли участие представители администрации городского округа город Воронеж, Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк, «Воронежпассажиртранс». 
– Мы уверены, что жители нашего города оценят новый, современный способ оплаты проезда, – отметил управляющий Головным отделением по Воронежской области – заместитель Председателя ЦЧБ  ПАО Сбербанк Денис Скребец.  – И это только первый этап в развитии транспортного проекта –  надеемся, что наше совместное сотрудничество с администрацией города позволит сделать весь городской транспорт безналичным.
Напомним, ПАО Сбербанк выиграл  конкурс на право установки POS-терминалов на 250 бортах муниципального перевозчика в середине марта текущего года. Всего специальное оборудование для безналичной оплаты проезда было передано для 200 автобусов и 50 троллейбусов МКП МТК «Воронежпассажиртранс».
– Этот проект – первый шаг к тому, чтобы в будущем перейти к цивилизованной системе оплаты в городском транспорте, – подчеркнул глава Воронежа Вадим Кстенин. – Мы благодарны партнёрам в лице Сбербанка за реализацию проекта и надеемся, что нам удастся поднять транспортную сферу на новый качественный уровень.
Автобусы с терминалами безналичной оплаты начали принимать к оплате карты с середины мая 2018 года, поэтому многие воронежцы уже успели протестировать новые возможности. Расплачиваться за проезд они могут как банковской картой (Visa, MasterCard, МИР), так и гаджетами, поддерживающими технологию бесконтактной оплаты. 
– Мы уверенно идем навстречу комфортному и современному сервису, – отметил заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Александр Закурдаев. – Безналичная оплата – это и скорость, и качество, и безопасность проведения расчетов. 
А для того чтобы в проект вовлекалось как можно больше воронежцев,   в настоящее время готовится ряд мероприятий – самые активные пассажиры, расплачивающиеся за проезд картой, получат возможность стать обладателями призов и подарков.
Напомним, для Сбербанка это уже не первый опыт работы по установке систем эквайринга в общественном транспорте Воронежа. Первая волна проекта была запущена в феврале 2017 года. Сначала терминалы появились на городских троллейбусах – по статистике, безналичными расчетами стало пользоваться 18-20% пассажиров.  Затем успешный эксперимент  дал «зеленый свет» новому витку проекта.  

 

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