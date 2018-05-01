Спрос на «Кредит для госслужащих» в Московском кредитном банке вырос на 25% в 2018 году

«Соловей.Инфо» пишет, что «Московский кредитный банк» (МКБ) Романа Авдеева предлагает работникам бюджетных и госучреждений кредиты на любые цели, без залогов и поручителей по ставке 13,5 годовых.

Минимальный процент устанавливается на займы от 750 000 до 3 млн рублей на срок от шести месяцев и до 15 лет. Это же предложение будет действовать также для рефинансирования кредитных средств в целях понижения ставки, уменьшения ежемесячного взноса и получения дополнительных кредитов.

О положительной динамике роста кредитования бюджетников рассказал Заместитель Председателя Правления МКБ Алексей Косяков. В частности, он заявил, что в 2018 году спрос на «Кредит для госслужащих» по отношению к периоду предыдущего года вырос на 25%.

Заявка на «Кредит для госслужащих» рассматривается от 1 часа. Утвердительное решение о выдаче кредитных средств останется действительным на протяжении одного месяца. Осуществить ежемесячный взнос по кредиту клиент банка может посредством терминалов МКБ, мобильного приложения МКБ Мобайл и интернет-банка МКБ Онлайн.