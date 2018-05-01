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Беляев вернулся на пост главного тренера «Авангарда»

Сегодня, 19:22
Беляев вернулся на пост главного тренера «Авангарда»
Курский "Авангард" завершает сотрудничество с главным тренером Хасанби Биджиевым. Как сообщила пресс-служба футбольного клуба, наставником команды вновь станет Игорь Беляев. Именно он возглавлял «Авангард» до приглашения Биджиева. В ближайшее время будет сформирован тренерский штаб.
Напомним, Хасанби Биджиев занял пост главного тренера "Авангарда" осенью 2017 года. Под его руководством курские футболисты заняли 11 место в ФНЛ и добились исторического выхода в финал Кубка России, в котором уступили «Тосно». 

 

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