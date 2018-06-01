В центре Курска велосипедист протаранил две иномарки

31 мая в центре Курска велосипедист устроил ДТП с двумя автомобилями. По информации Госавтоинспекции, авария произошла во втором часу дня возле дома №65«А» по улице Семеновская. 62-летний велосипедист пытался повернуть налево и столкнулся сначала с «Пежо 408», а затем с кроссовером «AUDI Q7». После этого велосипедист упал на проезжую часть. Пострадавшего с ранением доставили в 4-ю городскую больницу. По словам очевидцев, мужчина был пьян.

Фото "46ТВ"



