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В центре Курска велосипедист протаранил две иномарки

Сегодня, 11:46
В центре Курска велосипедист протаранил две иномарки
31 мая в центре Курска велосипедист устроил ДТП с двумя автомобилями. По информации Госавтоинспекции, авария произошла во втором часу дня возле дома №65«А» по улице Семеновская. 62-летний велосипедист пытался повернуть налево и столкнулся сначала с «Пежо 408», а затем с кроссовером «AUDI Q7». После этого велосипедист упал на проезжую часть. Пострадавшего с ранением доставили в 4-ю городскую больницу. По словам очевидцев, мужчина был пьян. 
 
Фото "46ТВ"

 

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