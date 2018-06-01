Прокуратура добивается обеспечения горячей водой поселка в Железногорском районе

Прокуратура проверила соблюдение режима обеспечения коммунальными услугами населения поселка Магнитный Железногорского района. Установлено, что жителям по договору теплоснабжения и горячего водоснабжения, заключенному главой муниципалитета, коммунальные услуги предоставляло ООО «Жилищник». По окончании срока действия договора котельная была опечатана, а горячее водоснабжение домов прекращено.

Проверка показала, что в нарушение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов местные власти не обеспечили население горячим водоснабжением, отключение превысило 14 суток. В связи с этим прокуратура возбудила в отношении и.о. главы поселка Магнитный дело об административном правонарушении и потребовала устранить нарушения. Результаты рассмотрения актов реагирования находятся на контроле ведомства.