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Прокуратура добивается обеспечения горячей водой поселка в Железногорском районе

Сегодня, 13:01
Прокуратура добивается обеспечения горячей водой поселка в Железногорском районе
Прокуратура проверила соблюдение режима обеспечения коммунальными услугами населения поселка Магнитный Железногорского района. Установлено, что жителям по договору теплоснабжения и горячего водоснабжения, заключенному главой муниципалитета, коммунальные услуги предоставляло ООО «Жилищник». По окончании срока действия договора котельная была опечатана, а горячее водоснабжение домов прекращено.
Проверка показала, что в нарушение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов местные власти не обеспечили население горячим  водоснабжением, отключение превысило 14 суток. В связи с этим прокуратура возбудила в отношении и.о. главы поселка Магнитный дело об административном правонарушении и потребовала устранить нарушения. Результаты рассмотрения актов реагирования находятся на контроле ведомства.

 

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