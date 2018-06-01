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В Курскэнерго наградили победителей отборочного этапа детского конкурса рисунков «Россети: рисуют дети!»

Вчера, 15:34
В Курскэнерго наградили победителей отборочного этапа детского конкурса рисунков «Россети: рисуют дети!»
1 июня  в музее истории энергетики филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» состоялась торжественная церемония награждения детей сотрудников филиала – победителей отборочного этапа детского конкурса рисунков  «Россети: рисуют дети».
Участие в конкурсе, организованном ГК «Россети», приняли шесть детей работников  Курскэнерго, они представили на него   рисунки, выполненные в различных изобразительных техниках. В итоге  все ребята  стали победителями  отборочного этапа. Юлия Васильева  заняла первое место в номинации «Спортивная планета «Россети», Василиса Евсюкова и  Илья Михайлов завоевали вторые места в номинациях соответственно «Россети» – 5 лет вместе» и «Энергетика будущего: реальность и фантазии».
 Еще три участника – Софья Шенцева, Карина Заикина и Татьяна Косинова отмечены в дополнительной номинации «Зрительские симпатии».

Дипломы и ценные призы победителям вручила начальник управления по работе с персоналом Курскэнерго Людмила Мокроусова.
«Символично, что в год 60-летия Курскэнерго  дети наших работников активно участвуют в мероприятиях, посвященных энергетике. И делают они это с удовольствием и талантливо», – отметила  Людмила Анатольевна. 

 

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