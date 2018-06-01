В Курскэнерго наградили победителей отборочного этапа детского конкурса рисунков «Россети: рисуют дети!»

1 июня в музее истории энергетики филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» состоялась торжественная церемония награждения детей сотрудников филиала – победителей отборочного этапа детского конкурса рисунков «Россети: рисуют дети».

Участие в конкурсе, организованном ГК «Россети», приняли шесть детей работников Курскэнерго, они представили на него рисунки, выполненные в различных изобразительных техниках. В итоге все ребята стали победителями отборочного этапа. Юлия Васильева заняла первое место в номинации «Спортивная планета «Россети», Василиса Евсюкова и Илья Михайлов завоевали вторые места в номинациях соответственно «Россети» – 5 лет вместе» и «Энергетика будущего: реальность и фантазии».

Еще три участника – Софья Шенцева, Карина Заикина и Татьяна Косинова отмечены в дополнительной номинации «Зрительские симпатии».





Дипломы и ценные призы победителям вручила начальник управления по работе с персоналом Курскэнерго Людмила Мокроусова.

«Символично, что в год 60-летия Курскэнерго дети наших работников активно участвуют в мероприятиях, посвященных энергетике. И делают они это с удовольствием и талантливо», – отметила Людмила Анатольевна.