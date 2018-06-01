Курская полиция задержала мужчину, находившегося в федеральном розыске 7 лет

Громкое задержание в Курской области: полицейские вместе с бойцами ОМОНа нагрянули в один из частных домов. В саду они обнаружили большую плантацию конопли и около 100 граммов готовых наркотиков, а в самом доме — подозреваемого, который находился в федеральном розыске 7 лет. Как пояснили в УМВД, задержан ранее судимый 49-летний мужчина, причисляющий себя к лидерам уголовно-преступной среды. Он подозревается в применении насилия в отношении представителя власти. Мужчина скрывался на территории разных регионов и приехал в Курскую область несколько дней назад. Задержание проходило в доме 37-летнего брата подозреваемого, тоже ранее судимого и тоже участника преступной среды. Теперь и ему придется отвечать перед законом. В отношении него заведены уголовное дело по двум статьям - за выращивание конопли и хранение наркотиков. Полицейские проверяют информацию о причастности задержанных к другим преступлениям.