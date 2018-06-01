8 июня из-за крестного хода в Курске перекроют дороги

8 июня в Курске состоится традиционный Крестный ход: икону Божией Матери «Знамение» перенесут из Знаменского собора в Коренную пустынь в местечке Свобода Золотухинского района. Начало шествия в 10 утра. Маршрут Крестного хода по Курску: Красная площадь - улица Ленина - улица Перекальского - улица Дубровинского до Введенского храма.

Движение транспорта по ул. Ленина, Красной площади и ул. Сонина будет закрыто 8 июня с 8.00, за исключением пассажирского транспорта, движение которого планируется закрыть с 9.00.

С 10.00 будет закрыто движение всех видов транспорта по улицам Павлова, Перекальского, Дубровинского от Кировского моста до ул. Маяковского, Маяковского от ул. Октябрьской до ул. Дубровинского.

Движение автомобильного транспорта в сторону Железнодорожного округа будет организовано через ул. 2-я Новосёловка, со стороны СХА – через ул. Братскую, в сторону СХА – от Центрального рынка через ул. В. Луговая.

Движение автотранспорта будет осуществляться по ул. Радищева в обычном режиме.

Парковка транспортных средств на расстоянии ближе 50 метров от улиц Ленина, Красная площадь, площадь Перекальского, улиц Перекальского, Маяковского, Октябрьской, Дубровинского будет запрещена.

С 9.00 до 11.00 на время закрытия движения по ул. Сонина, Красной площади, ул. Ленина движение городского пассажирского транспорта будет организовано в направлении Сеймского округа и Северо-Западного жилого района от Центрального рынка, в направлении Железнодорожного округа - от Центрального рынка по ул. 2-я Новоселовка, в направлении СХА - от Московской площади, за исключением автобусов по кольцевым маршрутам №№ 39, 83, 93 и микроавтобусов по кольцевому маршруту № 280, движение которых будет осуществляться по ул. Радищева.

В связи с проведением Крестного хода будет приостановлено движение троллейбусов.

Администрация города Курска обращается к автовладельцам с просьбой ограничить свои поездки по центральной части города и Железнодорожному округу в этот день с 8.00 до 12.00. В случае поездок неотложной необходимости следует учитывать изложенную выше информацию при планировании своих передвижений по территории города.

Для желающих проследовать с Крестным ходом в м. Свобода будут организованы автобусные маршруты от ул. Дубровинского.