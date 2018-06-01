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Горячую воду в привокзальной части дадут 2 июня

Вчера, 16:18
Горячую воду в привокзальной части дадут 2 июня
Теплоэнергетики курского филиала «Квадры» готовятся возобновить горячее водоснабжение привокзальной части Железнодорожного округа после завершения гидравлических испытаний теплосетей, подключенных от котельной 113-го квартала. Как сообщили в пресс-службе компании, в ночь на 2 июня специалисты заполнят трубопроводы в жилом районе сетевой водой. Непосредственным подключением потребителей к системе горячего водоснабжения займутся жилищные организации. Уточняется: если 2 июня горячую воду так и не дадут, звонить следует в свою управляющую компанию.
Напомним, опрессовка теплосетей в привокзальной части проводилась с 28 мая. Повторные испытания планируют провести в августе.

 

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