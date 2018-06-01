В Курске состоится Фестиваль российской анимации имени Дёжкина

В воскресенье, 3 июня, в Курске стартует фестиваль российской анимации имени Бориса Дёжкина. В нем примут участие около 20 регионов и страны ближнего зарубежья. В программе - новинки от киностудии «Союзмультфильм» и авторские анимационные работы. Гости фестиваля увидят и знаменитые мультфильмы Бориса Дёжкина «Шайбу! Шайбу!» и «Матч-реванш». На Боевой даче 3 июня пройдет эксклюзивный показ анимационного кино под открытым небом. Для начинающих аниматоров проведут мастер-классы. В рамках фестиваля Курск посетит Леонид Носырев, художник-мультипликатор, создатель мультфильмов "Антошка" и "Два веселых гуся".

"Фестивальные показа будут 3, 4, 5, 6, 7 июня в различных залах, их теперь у нас больше. Это и Свиридовский новый зал в бывшем Доме офицеров, это и бывший кинотеатр имени Щепкина, ну и драмтеатр. В этих всех трех залах будут проходить фестивальные показы, в разное время. Некоторые показы будут благотворительные. В основном, это платные, но стоимость билетов у нас очень демократичная - 25 рублей. Я думаю, сейчас даже мороженое стоит дороже. Большинство из этих мультфильмов вы на экране не увидите, таковы сейчас стандарты наших продюсеров - не всегда пускают то, что будет людям интересно посмотреть", - сообщил директор Курского областного киновидеофонда Андрей Немиров.

Фестиваль имени Дёжкина продлится до 7 июня.