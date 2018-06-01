Под Курском продолжается фестиваль "Соловьиная трель"

Сегодня в Курчатовском районе второй фестивальный день "Соловьиной трели". В программе у музыкантов прослушивания и творческие мастерские, выступления. Помимо этого, для участников фестиваля проведут урок по зумбе - это танцевальная фитнес-программа на основе популярных латиноамериканских ритмов. Также состоится турнир по современному бою на мечах "Достойный меч-2018". Будут и массовые показательные бои на мечах, игры и фото в средневековом лагере. Сегодня же выберут «Короля пикника» в конкурсе на лучшее приготовление шашлыка. Можно будет полетать на воздушном шаре или поиграть в волейбол. А ближе к ночи определят лауреатов фестиваля, состоится их награждение. Завтра "Соловьиная трель" завершится гала-концертом во Дворце пионеров и школьников Курска.