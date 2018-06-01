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В Железногорске два таксиста избили и ограбили пассажира

Вчера, 18:27
В Железногорске два таксиста избили и ограбили пассажира
Полицейские задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на жителя Железногорска. Потерпевший рассказал стражам порядка, что ночью остановил автомобиль и попросил водителя подвезти его до дома. Доехав до места назначения, железногорец расплатился с таксистом, однако тот сказал, что этой суммы недостаточно. Конфликт перерос в потасовку. Пока мужчины выясняли отношения, к ним присоединился еще один водитель такси. Со слов заявителя, его избили, а из карманов похитили имеющуюся наличность и мобильный телефон. Таксистов-грабителей задержали, возбуждено уголовное дело. Им теперь грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

 

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