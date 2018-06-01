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16-летняя гимназистка стала «Мисс Курск-2018»

Вчера, 11:52
16-летняя гимназистка стала «Мисс Курск-2018»
В минувшие выходные состоялся финал конкурса «Мисс Курск». Дефиле длилось несколько часов. Участницы выходили на подиум в разных нарядах, в том числе в купальниках. Как обычно, был интеллектуальный этап и шоу талантов. В финал вышли 17 курянок в возрасте от 15 до 24 лет. «Третьей вице-мисс Курск» была признала Екатерина Ершова. «Вторая вице-мисс Курск» - Маргарита Тувакназарова. «Первая вице-мисс Курск» - Карина Алябьева. Титул «Мисс Курск-2018» жюри единогласно присудило 16-летней десятикласснице 25-й гимназии Полине Металиченко. Она получила корону победительницы, ленту и денежный приз в 100 тысяч рублей. Теперь Полина будет представлять Курск на конкурсе «Мисс Россия». Правда, к участию в федеральном шоу допускаются девушки, которым уже исполнилось 18 лет. Кроме того, еще две девушки - Алена Соглаева и Алина Лесина - отправятся на еще один крупный конкурс «Краса России». Их для участия лично отобрала директор этого проекта Татьяна Андреева, которая была в составе жюри «Мисс Курск».

 

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