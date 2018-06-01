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Первоклассница из Курска 65 раз за день позвонила в «Службу спасения»

Вчера, 13:23
Первоклассница из Курска 65 раз за день позвонила в «Службу спасения»
Во время каникул растет число звонков из категории «детская шалость» в экстренные службы. Как рассказали в МЧС, 3 июня в диспетчерскую службу 65 раз звонила первоклассница из Курска. Девочка не сообщала никакой информации и сразу же бросала трубку. Сотрудники «Службы спасения» смогли дозвониться до родителей ребенка. Мама была неприятно удивлена шутками своей дочери и впредь пообещала, что такого не повторится.  Диспетчеры объяснили ей, что такие звонки отвлекают специалистов от сообщений, при которых людям может потребоваться экстренная помощь. Всего же с начала года в «Службу спасения-112» поступило порядка 340 тысяч звонков, из них почти 13 тысяч относятся к категории «детская шалость».

 

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