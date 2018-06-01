Курянин выращивал плантацию конопли в лесу

Полицейские задержали 24-летнего жителя Железногорска, у которого изъяли пакет с кустами конопли. Молодой человек пояснил, что выращивал ее в лесопарковой зоне в искусственных условиях. За коноплей регулярно ухаживал. Растения скрывались за другими высокими насаждениями так, что заметить их было нельзя. Из собранного урожая подозреваемый собирался изготовить наркотики для личного употребления. Их должно было хватить на зиму. По данному факту проводится проверка. Запрещенное растение направили на исследование. Молодой человек будет привлечен к ответственности. Также по решению суда будет решен вопрос об уничтожении изъятых веществ.



