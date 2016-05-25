Более двух тысяч выпускников сдали ЕГЭ по химии и истории

Сегодня более двух тысяч курских одиннадцатиклассников сдали ЕГЭ по химии и истории. Экзамен по истории состоит из 25 заданий, тестовой части и пяти вопросов, которые требуют развёрнутого ответа. В том числе эссе - каждому попадется какой-то из исторических периодов России. Чтобы успешно справиться с заданиями, многие ученики штудировали не только учебники, но и пособия для студентов, подробно изучали работы Карамзина и современную литературу. На выполнение дается почти четыре часа. Выпускники утверждают: к экзамену пришлось запомнить колоссальный объем информации. Для большинства - это один из самых сложных экзаменов. Уже в среду, 6 июня, выпускникам предстоит второй обязательный ЕГЭ – по русскому языку.