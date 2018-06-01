В Курской области вводят режим «Повышенная готовность»

В Курской области с 9 часов сегодняшнего утра вводится режим «Повышенная готовность». Это связано это с обеспечением безопасности во время проведения праздничных мероприятий, посвящённых Дню России, Среднерусскому экономическому форуму, крестному ходу с иконой Божией Матери «Знамение» и Курской Коренской ярмаркой. Режим «Повышенная готовность» будет действовать до 13 июня. В регионе развернут оперативные штабы по ликвидации ЧС и организуют круглосуточное дежурство должностных лиц.



