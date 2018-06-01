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Зоозащитники собирают деньги на пункт передержки бездомных животных

Сегодня, 08:02
Зоозащитники собирают деньги на пункт передержки бездомных животных
Общественная организация «Право Жить» и инициативная группа курян запускают проект по строительству современного пункта временной передержки для бездомных животных. Для этих целей волонтёры решили приобрести земельный участок за городом. Здесь планируется построить пункт передержки для реабилитации после стерилизации или болезни животных. Также передержку планируют использовать для содержания животных, отловленных с курских улиц. Часть средств на приобретение участка вносит сама организация «Право Жить». Необходимо собрать еще 200 тысяч рублей.
Подробности в группе vk.com/pravo_zhit
Напомним, в марте к отлову бродячих собак приступила белгородская фирма. Однако существующий пункт передержки рассчитан всего на 60 животных. Меж тем, ранее в год с улиц Курска отлавливали порядка 3 тысяч собак. 

 

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