Два курских пенсионера выступят на чемпионате России по компьютерному многоборью

С 5 по 8 июня Пятигорск станет столицей 8-го Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Это крупнейшие в России IТ-соревнования для старшего поколения. В цифровом поединке сойдутся команды из 72 субъектов РФ и 7 стран ближнего и дальнего зарубежья. Всего чемпионат будет принимать более 200 участников и гостей соревнований. Самому старшему 78 лет. Курскую область представят два участника – Николай Пахомов из Конышевского района, победитель регионального этапа в номинации «Начинающий пользователь», и Любовь Сколодова из Курска, лучшая в номинации «Уверенный пользователь». Во время состязаний участники покажут свое мастерство в четырех турах: работа с программой PowerPoint, владение поисковой системой «Яндекс», свободное ориентирование на порталах Пенсионного Фонда России и Государственной информационной системы ЖКХ.



